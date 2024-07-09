Κατάμεστο το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας χθες βράδυ στην πρώτη συναυλία του Αντώνη Ρέμου μετά τη δημοσιοποίηση της περιπέτειας που ζει με τη δέσμευση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του από την εφορία καθώς ερευνάται για υπόθεση φοροδιαφυγής.

Ο τραγουδιστής μετά το πρώτο σοκ μίλησε ο ίδιος στον κόσμο μέσω των Social Media δηλώνοντας πως δε φοβάται τίποτα και δεν έχει να κρύψει τίποτα.

Χθες το βράδυ βγαίνοντας στη σκηνή και έχοντας από κάτω τόσο την οικογένεια και τους φίλους του, όσο και χιλιάδες κόσμου αποφάσισε να πει δυο λόγια δημόσια.

