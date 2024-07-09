Toquel: Η αποκάλυψη για τις κρίσεις πανικού και η σύνδεσή τους με το όνομά του

Στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά «After Dark» βρέθηκε ο Toquel. Ο ράπερ αν και μιλάει σπάνια, είχε διάθεση για αποκαλύψεις και η κουβέντα έβγαλε τίτλους και αποκάλυψε την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη μητέρα του αλλά και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

«Επιλέγω να μιλάω όσο το λιγότερο δυνατό και να έχουν περισσότερη ουσία αυτά που λέω! Το “11 11” είναι το τελευταίο δισκογραφικό “παιδί”. Είναι ένας δίσκος που είναι αφιερωμένος στη μητέρα μου. Στο εξώφυλλο είναι μια φωτογραφία μας από παλιά. Η μητέρα μου είναι ένας από τους λόγους που έχω επιτυχία. Για αυτό και έβαλα τα γενέθλιά της.

Η μαμά μου συγκινήθηκε πάρα πολύ. Της άρεσε και όταν την έφερα στο ΟΑΚΑ, είχε σηκωθεί όρθια. Η μάνα μου είχε τα δικά της οπότε στο οπτικό της πεδίο δεν ήταν τι κάνω με την καριέρα μου στη μουσική. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ υπερήφανη, πολύ χαρούμενη! Συμβουλές παίρνω αλλά όχι άμεσα αλλά έμμεσα.

Ήρθα Ελλάδα 8 μηνών, πολύ μωρό, το 1995. Ζούσαμε στην Κρήτη μέχρι το 2015 και μετά η ενηλικίωσή μου έγινε στην Αθήνα. Άρχισαν να γίνονται δύσκολα, έκανε μια κοιλιά η ζωή μου. Ήταν ένα πικ προς τα κάτω που συνέβησαν δυσάρεστα πράγματα και ευτυχώς είχα την καλή διάθεση και την ενέργεια να το πάω προς τα πάνω.

Όταν ήμουν μικρός είχα μια επαφή με τη μουσική με έναν δίσκο του Eminem. Τότε δεν ήξερα αγγλικά αλλά το τραγουδούσα. Εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει η ραπ μουσική. Μετά πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, είχα μια μικρή επαφή με ένα παιδί και μου είπε ότι υπάρχει ραπ στην Ελλάδα.

Με τον καιρό μάθαινα πιο βαθιά, από πού προέρχεται και τα θεμέλια της ραπ μουσικής. Επειδή είμαι λίγο πιο παλιός στη μουσική άρχισα να αγκαλιάζω όλη τη φάση του χιπ χοπ» είπε αρχικά ο Toquel και συνέχισε:

«Η μουσική ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Από τα πιο μεγάλα πράγματα στα πιο μικρά πράγματα. Αλλά έχει τύχει πολλές φορές ο χρόνος στο στούντιο να με έχει γλιτώσει από το να με πιάσει η αστυνομία κάνοντας κάτι κακό. Μεγάλωσα σε έναν κόσμο και μια γειτονιά που δεν ήμασταν νομοταγείς. Ήταν δύσκολα όχι μόνο στο σπίτι αλλά και στη γειτονιά μου. Εγώ γλίτωσα!

Με τον πατέρα μου δεν έχω κρατήσει επαφές ιδιαίτερα. Είχα κάποιες επαφές μέχρι το κοντινό παρελθόν αλλά τώρα δεν έχω».

Ενώ ο Toquel αποκάλυψε πώς επέλεξε το όνομά του και γιατί:

«Με είχαν πιάσει κρίσεις πανικού το 2010. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι ψυχολογικό. Στην αρχή τρελαίνεσαι, νομίζεις ότι θα πεθάνεις. Έψαχνα τι είναι, είδα ότι ήταν κρίσεις πανικού. Ήταν ένας γιατρός, τον βρήκα στο facebook με βοήθησε και τις ξεπέρασα. Το όνομά του στο Youtube ήταν Toquel και του λέω: Μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως καλλιτεχνικό;

Του έστειλα τι είχα κάνει και το πήρα έτσι. Δεν σημαίνει κάτι για αυτόν. Για εμένα και ακούγεται ωραίο αλλά σημαίνει και κάτι. Έχει μεγάλη σημασία για εμένα για τον τρόπο που το πήρα. Η απελευθέρωση από τις κρίσεις πανικού θα μπορούσε να είναι αυτό το όνομα».

Λίγο αργότερα στο εξομολογητήριο η κουβέντα έγινε πικάντικη με τον ράπερ να ανοίγει τα χαρτιά του δίνοντας πολλές και πιπεράτες λεπτομέρειες για την πολύ προσωπική του ζωή.

«Δεν έχω κάνει τίποτα τρελό για να κατακτήσω μια γυναίκα. Ό,τι έχω κάνει ήταν νορμάλ! Μικρός είχα πάρει ένα λεωφορείο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης να πάω κάπου που ήταν μια ώρα μακριά».

Έχει μπερδέψει ποτέ το όνομα συντρόφου με πρώην;

«Με πρώην όχι, αλλά με άσχετο! Δεν ξέρω αν το κατάλαβε ή αν έκανε ότι δεν το κατάλαβε. Δεν μου είπε κάτι, εγώ έκανα ότι δεν το είπα ποτέ!».

Με ποιον ή ποια διάσημο ή διάσημη δεν θα άντεχε να κλειστεί σε ένα ασανσέρ;

«Έχω μια αντιπάθεια για την Doja Cat. Δεν θα μπορούσα να κάτσω μαζί της».

