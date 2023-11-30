Τα άγνωστα κίνητρα πίσω από τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τζον Λένον από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ 3 μερών του Apple TV+ με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial».

Μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις αυτόπτων μαρτύρων και στενών προσώπων στη ζωή του «σκαθαριού» δίνονται νέες απαντήσεις και πληροφορίες για το πως ένας φωτογράφος από τη Χαβάη, επιθυμούσε να δολοφονήσει τον Λένον.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ψυχίατρος που αξιολόγησε για πρώτη φορά τον Τσάπμαν, ο οδηγός ταξί Richard Peterson που ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών και ο Jay Hastings, θυρωρός στο ιστορικό κτίριο «Dakota» που άκουσε τα τελευταία λόγια του Λένον.

Ακόμα αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας σε αφήγηση του βραβευμένου με Emmy, Κίφερ Σάδερλαντ (Kiefer Sutherland) και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες των Νίκολας Χούλτ (Nick Holt) και Ρομπ Κολντστριμ (Rob Coldstream).

Σημειώνεται ότι μέσω του νόμου περί ελευθερίας πληροφοριών δόθηκε στην παραγωγή η δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης και στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Το «John Lennon: Murder Without a Trial» θα κάνει το ντεμπούτο του στην πλατφόρμα από τις 6 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.