John Lennon: Η σπάνια συνάντηση των γιων του

Οι γιοι του Τζον Λένον, Σον και Τζούλιαν, πέρασαν πρόσφατα λίγο χρόνο μαζί σε ένα σπίτι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την οικογένειά τους: στο διαμέρισμα που κάποτε ανήκε στον πατέρα τους, τον θρυλικό αστέρα των Beatles.

Ο Τζούλιαν, ο μεγαλύτερος γιος του τραγουδιστή και της Σίνθια Λένον, που γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, μοιράστηκε μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από την σπάνια συνάντηση με τον ετεροθαλή αδερφό του.

«Ένα φιλί για καληνύχτα από τον αδερφό μου έχοντας περάσει ένα βράδυ μαζί, δειπνήσαμε και μιλήσαμε μέχρι αργά, στο "Dakota". Κάτι που κάνουμε σπάνια» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram και τη συνόδευσε με τρία ασπρόμαυρα στιγμιότυπα. Το ένα αποτυπώνει μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, όπου ο ένας αδελφός φιλά τον άλλον, ενώ τα άλλα δείχνουν τον γιο της Γιόκο Όνο να απολαμβάνει ένα πιάτο νουντλς και την πόρτα της εισόδου του διαμερίσματος.

Ο Τζoν Λένον και η Γιόκο Όνο μετακόμισαν στο διάσημο κτίριο διαμερισμάτων στο Upper West Side, το 1973. Πρόκειται για ένα τεράστιο συγκρότημα διαμερισμάτων, που εκτός από την κύρια κατοικία περιελάμβανε ξενώνα, αποθήκη και ατελιέ για την Όνο. Πριν από τον τραγικό του θάνατο έξω ακριβώς από το κτίριο, ο Τζον Λένον είχε φωτογραφηθεί με τους δύο γιους του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1977. Ενώ ο Τζούλιαν δεν έζησε ποτέ στο κτίριο, ο Σον μεγάλωσε εκεί και μάλιστα έγινε στενός φίλος με τη γειτόνισσα του, τη θρυλική Ρομπέρτα Φλακ, σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

