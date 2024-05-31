John Lennon: Η κιθάρα του πωλήθηκε 2,9 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία!

Η 12χορδη Framus Hootenanny του θρυλικού Τζον Λένον ωλήθηκε στη τιμή-ρεκόρ των 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων και έγινε η πιο ακριβή κιθάρα των Beatles που βγήκε σε δημοπρασία.

Το σπάνιο γερμανικής κατασκευής όργανο που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του άλμπουμ αλλά και της συνοδευτικής ταινίας «Help!» των Beatles το 1965, ήταν χαμένο για περισσότερα από 50 χρόνια, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Λένον το χάρισε στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Γκόρντον Ουάλερ των Peter and Gordon, ο οποίος με την σειρά του το έδωσε σε έναν από τους μάνατζερ του συγκροτήματος.

Μετά από αρκετές δεκαετίες οι νέοι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στην εξοχή το ανακάλυψαν στην σοφίτα κατά την διάρκεια της μετακόμισής τους και το έθεσαν σε δημοπρασία με αρχική εκτίμηση μεταξύ 485.000 και 647.000 λιρών.

Η κιθάρα αγοράστηκε με τηλεφωνική προσφορά στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την τιμή να πετύχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ με την πώληση της χαμένης κιθάρας Hootenanny του Τζον Λένον. Αυτή η κιθάρα δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας αλλά και ένα σύμβολο της διαχρονικής κληρονομιάς του» δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκούντμαν, διευθύνων σύμβουλος του οίκου.

Οι νότες της κιθάρας, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ακούστηκαν στην ταινία «Help!» όταν το κορυφαίο συγκρότημα ερμήνευε το «You've Got to Hide Your Love Away». Χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων των τραγουδιών «Help!», «It's Only Love», «I've Just Seen a Face», «Girl», καθώς του «Norwegian Wood» δια χειρός Τζορτζ Χάρισον (George Harrison).

Ο συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του οίκου, Ντάρρεν Ζυλιέν (Darren Julien) δήλωσε ότι όταν είχε ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ελέγξει την ταυτότητα του πολύτιμου αντικειμένου διέσωσε την θήκη του η οποία είχε πεταχτεί σε έναν κάδο απορριμμάτων.

