Η Σταματίνα Τσιμτσιλή που όπως δήλωσε λέει την ηλικία της (έγινε 42 σήμερα) αφού και να θέλει να την κρύψει υπάρχει στην Google, δήλωσε από την αρχή κιόλας του Happy Day, σήμερα το πρωί συγκινημένη και χαρούμενη.

«Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Λέω ότι δεν πρέπει να λέω κάθε φορά τα ίδια αλλά είναι μεγάλη χαρά να ξεκινάει η μέρα σου έτσι» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ήρθατε και στο καμαρίνι να μου ευχηθείτε και μου είπατε «να χαίρεσαι την οικογένειά σου», κι εσείς είστε η τηλεοπτική μου οικογένεια, η δεύτερη οικογένειά μου. Έχουμε χτίσει μία πολύ όμορφη σχέση, είναι αυτό που λέμε: μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε»

Και κάπου εκεί ξεκίνησαν και οι εκπλήξεις με τους συνεργάτες της να της έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο που την έκανε να μην μπορεί αν συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Στο κλείσιμο της εκπομπής όμως την περίμενε και μια ακόμα έκπληξη. Η Κατερίνα Καινούργιου, πριν πάει στο δικό της πλατό, πέρασε από το πλατό της Τσιμτσιλή με μια τεράστια ανθοδέσμη στα χέρια.

«Δεν ξέρω τι πίστευες, ότι θα έρθει κάποια μεγάλη έκπληξη… Εγώ είμαι. Να τα εκατοστήσεις αγάπη μου» της είπε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να μένει με το στόμα ανοιχτό και συνέχισε:

«Ούτε η αρχισυντάκτριά σου, κουμπάρα σου (σ.σ. Μαίρη Παλιαλέξη), ούτε ο δικός μου Project manager (σ.σ. Θέμης Μάλλης) με ενημέρωσαν και μόνη μου ξύπνησα το πρωίκαι είπα: Θέλω να μπω στη Σταματίνα… Θα πάρω και καλύτερο δώρο αλλά προς το παρόν…» ήταν τα λόγια της Κατερίνας Καινούργιου πριν της δώσει την ανθοδέσμη και πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής.

Πηγή: skai.gr

