Το τραγουδιστικό ζευγάρι μετράει πολλά χρόνια φιλικής σχέσης και πλέον όχι μόνο είναι μαζί και ερωτευμένοι αλλά σε λίγους μήνες θα υποδεχτούν και το πρώτο τους παιδί που πρόσφατα μαθεύτηκε πως είναι αγόρι.

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου βρέθηκε χθες στο πλατό της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, Fay’s Time και μίλησε για το πώς η φιλία της με τον Γιώργο Λιβάνη εξελίχτηκε σε έρωτα αλλά και την πορεία της σχέσης του και της εγκυμοσύνης της.

«Είχαμε φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήταν κεραυνοβόλος έρωτας με τον Γιώργο κι απορώ πώς δεν ήταν. Δεν τον έβλεπα καν, ήταν φίλος μου. Δεν τον έβλεπα σαν άντρα. Λέγαμε για τα προσωπικά μας, ήξερα τα πάντα για εκείνον κι εκείνος για μένα. Δεν ξέρω πώς έγινε κι ήρθε αυτό το μαγικό timing, απορώ» είπε αρχικά η γλυκιά τραγουδίστρια και συνέχισε:

«Του λέω πώς περνούσαμε ο ένας δίπλα από τον άλλο και δεν υπήρχε τίποτα. Είχαμε χημεία. Ο Γιώργος ξεκίνησε τις προσπάθειές του πέρυσι τον Μάρτιο, εγώ τον έβλεπα ακόμα ως φίλο. Δύσκολη μετάβαση. Του βγήκε, έκανε την κίνησή του πέρσι κι έγινε. Άρχισε να αλλάζει το κλίμα, άλλαξε πολύ κι έγινε ερωτικό. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω πώς δεν υπήρχε σπίθα. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι».

Ενώ λίγο αργότερα μίλησε για το πώς έμαθαν πως είναι έγκυος και το φύλο του μωρού:

«Μάθαμε μαζί πως είμαι έγκυος. Θέλαμε πολύ να κάνουμε ένα παιδί. Ήμασταν σε ένα ζωολογικό κήπο με την παρέα μας στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου. Εγώ ήμουν κουρασμένη, τρελαθήκαμε. Ο Γιώργος έχει τρέλα με τα μωρά.

Είναι αγοράκι, εγώ το ήξερα, γιατί του ξέφυγε του γιατρού. Του είπα να μη μου το πει και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "έχουμε ένα υγιέστατο αγοράκι". Για τον Γιώργο ήταν έκπληξη, δεν το ήξερε.

Εννοείται πως είμαι πολύ ερωτευμένη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι καλύτερο στη ζωή μου ποτέ, από όλες τις απόψεις. Έχω κάνει τις σχέσεις μου, έχω γνωρίσει ανθρώπους. Βλέπω γύρω μου πράγματα και τι συμβαίνει και εκτιμώ το καλό και το σημαντικό»





