Ο Τζέιμς Κόρντεν, ο δημοφιλής παρουσιαστής και ηθοποιός, φαίνεται πως θα μείνει οριστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στο «The Late Late Show» στο Λος Άντζελες, όπου αποχώρησε τον Απρίλιο του 2023, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει επενδύσει σε μια νέα κατοικία στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Κόρντεν και η σύζυγός του, Τζούλια Κάρεϊ, αγόρασαν μία έπαυλη αξίας 11,5 εκατομμυρίων λιρών στο Βόρειο Λονδίνο, σηματοδοτώντας την πρόθεσή τους να μείνουν μόνιμα στη χώρα. Ανάμεσα στους διάσημους γείτονές τους είναι η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και ο Τομ Χίντλστον.

Aγόρασαν το ακίνητο το περασμένο καλοκαίρι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μετακόμισαν τα Χριστούγεννα, μετά από μία εκτεταμένη ανακαίνιση.

Ο κωμικός και η σύζυγός του παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Αφού αποφάσισαν να μετακομίσουν, ο Κόρντεν πούλησε το σπίτι του στο Brentwood στο Λος Άντζελες, το οποίο διέθετε επτά υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια, έναντι 17 εκατομμύριων δολαρίων. Ζούσαν κυρίως στην πρώην έπαυλή του στο Λονδίνο, αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών, ενώ ο κωμικός έχει στην κατοχή του και ένα εξοχικό σπίτι στο Wokingham αξίας 8 εκατομμυρίων λιρών, με θερμαινόμενη πισίνα και γήπεδο τένις.

Ο James Corden με τη σύζυγό του

Ο Κόρντεν, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια απονομής των βραβείων Variety Club Showbusiness, μίλησε για τις συχνές συναντήσεις του με ανθρώπους που, ειδικά τις βροχερές ημέρες, τον ρωτούσαν αν ήταν χαρούμενος για την επιστροφή του. Ο ίδιος, όπως δήλωσε, απαντούσε με ενθουσιασμό, τονίζοντας τη χαρά του να βρίσκεται και πάλι στην πατρίδα του.

