Δεν είναι ένα και δύο για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι πολλά και τα δημοσιεύματα και τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ για την περιουσία του Αλέξη Κούγια και που αυτή θα καταλήξει μετά τον θάνατό του την περασμένη Παρασκευή.

Και πλέον τα παιδιά του αντέδρασαν σε όσα γράφονται και ακούγονται. Ο γιος του Χρίστος που έχει αναλάβει και την εκπροσώπηση της αδερφής και εν μέρει και της μητέρας του, ανέβασε σήμερα δύο stories εμφανώς εκνευρισμένος .

«Από τις προηγούμενες μέρες ανεβαίνουν άρθρα σχετικά με την περιουσιακή μας κατάσταση αλλά και άρθρα που αφορούν την σχέση μας με την μητέρα μας, Εύη Βατίδου.

Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω ενημερώσει από το Σάββατο όλους τους δημοσιογράφους που γνωρίζω ότι δεν θα ξαναπροβώ σε δηλώσεις, λόγω της απαράδεκτης στάσης τους το Σάββατο στο τρισάγιο του πατέρα μου.

Ενώ είχα αποφασίσει να διατηρήσω την σχέση που είχε αποκτήσει ο πατέρας μου μαζί τους, βλέπω στην πράξη πως λειτουργούν τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι των πρωινάδικων και απογοητεύομαι.

Γράφετε μέρες τώρα ασυναρτησίες, ενημερώνετε τον κόσμο με άσχετα και ανυπόστατα πράγματα και ειλικρινά απορώ. Έχω καταλάβει όμως ότι ρίχνετε άδεια για να βρείτε γεμάτα, λογικό μου φαίνεται αφού πλέον δεν υπάρχει κάποιος να σας γεμίζει τα ρεπορτάζ.

Το όνομα Κούγιας όπως έχω ξαναπεί δεν θα πεθάνει, όμως δεν θα το διατηρήσετε εσείς.

Θα το διατηρήσουμε εμείς με βάση τις πράξεις μας. Το ξαναλέω, ότι δεν έχω σκοπό να ξαναμιλήσω για ένα διάστημα σε κάποιο κανάλι, εκτός κι αν αλλάξει η στάση των δημοσιογράφων απέναντί μας.

Ούτως ή άλλως από την σχέση της οικογένειάς μου με τους δημοσιογράφους, γνωρίζουν όλοι ότι οι κερδισμένοι είστε εσείς και όχι εμείς.

Σας συνιστώ να σταματήσετε να ασχολείστε με τα περιουσιακά μας και με τα προσωπικά μας γιατί ειλικρινά κανείς δεν ενδιαφέρεται.

Βρείτε κάποιο ουσιαστικό θέμα να ασχοληθείτε που να ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας κατά όλων σας ανεξαιρέτως. Σας παρακαλώ να δείξετε τον σεβασμό και την διακριτικότητα που δείξατε όπως όταν το ζητήσαμε».

