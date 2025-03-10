«Η Ελλάδα ψηφίζει»- Όλοι μια μεγάλη «αγκαλιά»

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι-σόου του ΣΚΑΪ που έχει αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό, κράτησε για ακόμα ένα Σάββατο συντροφιά στους τηλεθεατές ενώ την Κυριακή, το special επεισόδιό του, μας ένωσε όλους σε μία μεγάλη «Αγκαλιά».

Οι ομάδες του Σαββάτου δεν κατάφεραν να φύγουν νικήτριες από το πλατό. Στον τελικό έφτασαν οι «Από σπόντα», όμως δεν μπόρεσαν να επιλέξουν σωστά τις απαντήσεις στην ερώτηση τι είναι περισσότερο κατακριτέο στα 50+ ενώ δεν θα έπρεπε. Δημοφιλέστερη απάντηση με ποσοστό 29% αποδείχθηκε το «να είναι ανύπαντρος/ανύπαντρη».

Την Κυριακή, το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με κέρδη και μάλιστα για καλό σκοπό! Η Κατερίνα Καραβάτου, ο Γιάννης Κορδώνης και ο Χρήστος Φερεντίνος αναμετρήθηκαν με τους Θοδωρή Βαμβακάρη, Τάκη Γιαννούτσο και Χριστίνα Σούζη και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη! Ο Γιώργος Λιανός συμμετείχε ως… απομακρυσμένη βοήθεια στις ομάδες του παιχνιδιού!

Οι «Τρίο ολέ» με τις επιλογές τους κέρδισαν 5.550 ευρώ τα οποία θα προσφερθούν για το έργο του φιλανθρωπικού συλλόγου «Η Αγκαλιά», ο οποίος συμπαραστέκεται σε γυναίκες έγγαμες ή άγαμες, που έχουν υποστεί εγκατάλειψη, κακοποίηση και κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό.

