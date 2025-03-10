Μια βραδιά γεμάτη αστέρια ήταν το Σάββατο 8 Μαρτίου για το Lyceum Theatre με το έργο «Oh, Mary!». Η επιτυχημένη παράσταση του Μπρόντγουεϊ προσέλκυσε τα βλέμματα των Χολιγουντιανών σταρ Μέριλ Στριπ, Τζένιφερ Λόπεζ, Μπρετ Γκόλντσταϊν και Μάρτιν Σορτ.

Η Λόπεζ και ο Γκόλντσταϊν, βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί του ιστορικού θεάτρου για να στηρίξουν την πρωταγωνίστρια της παράστασης Μπέτι Γκίλπιν, με την οποία θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην επερχόμενη ταινία του Netflix, «Office Romance».

Η σκοτεινή κωμωδία ακολουθεί «την Μαίρη Τοντ την σύζυγο του Αβραάμ Λίνκολν, λίγες εβδομάδες πριν την δολοφονία του το 1865», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σαμ Πίνκλετον. Οι συντελεστές της παράστασης σε ανάρτησή τους στο Instagram, μοιράστηκαν στη συνέχεια, ένα βίντεο με το παρασκήνιο της επίσκεψης.

Η Γκίλπιν, η οποία πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ από τις 21 Ιανουαρίου έχοντας το πρωταγωνιστικό ρόλο, θα βρίσκεται στη παράσταση μέχρι τις 16 Μαρτίου.

Η Λόπεζ ήταν χαμογελαστή, ντυμένη με ένα ολόλευκο σύνολο, όπως αναφέρει το «People». Πριν από λίγες ημέρες μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα στιγμιότυπα σχετικά με την νέα ρομαντική κομεντί «Office Romance».

«Θα είναι διασκεδαστική», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης συμπληρώνοντας ότι θα περιλαμβάνει «υπέροχους ρόλους χαρακτήρων». Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy για το «Ted Lasso» συμπρωταγωνιστής της και ο Τζο Κέλι. Τα γυρίσματα του «Office Romance» θα πραγματοποιηθούν σε λίγες ημέρες στο Νιου Τζέρσεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.