Η Ιβάνκα Τραμπ εθεάθη πρόσφατα σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Μαϊάμι της Φλόριντα στο πλαίσιο της περιοδείας The Eras Tour εβδομάδες αφότου ο πατέρας της, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μισεί την Αμερικανίδα σούπερ σταρ της ποπ.

Donald Trump shares new post:



“I HATE TAYLOR SWIFT!” pic.twitter.com/ySD367s50v September 15, 2024

Η παρουσία της Ιβάνκα στη συναυλία έρχεται λίγο μετά τη δημόσια στήριξη της Τέιλορ Σουίφτ στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, για την αμερικανική προεδρία μια κίνηση που ώθησε τον Τραμπ να δημοσιεύσει το μήνυμα «ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΤΕΙΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ!» με όλα τα γράμματα κεφαλαία στην πλατφόρμα του Truth Social.

Επικαλούμενο πηγές, το People επιβεβαίωσε ότι η 42χρονη Ιβάνκα και η 13χρονη κόρη της Αραμπέλα ήταν στο πλήθος στη συναυλία της Σουίφτ στο Hard Rock Stadium.

Για τα 13α γενέθλια της Αραμπέλα τον Ιούλιο, η Ιβάνκα δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης της, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία κρατά τούρτα γενεθλίων, στην οποία διακρίνονται στίχοι από την επιτυχία της Τέιλορ Σουίφ του 2014 «Blank Space». «Η καλύτερη τούρτα για την αγαπημένη μου Swiftie (θαυμάστρια της Σουίφτ)» έγραψε σε λεζάντα σε άλλη φωτογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.