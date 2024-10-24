Φωνές και ουρλιαχτά «στόλισαν» την παραλία των Πράσινων όταν ο Αποστόλης Μιχαήλ αποφάσισε να αναζητήσει και να πάρει πίσω το χαρτί ασυλίας, υποψιαζόμενος ορθά ότι το είχε «κλέψει» από την τσάντα του η Ekaterina. Όταν, με τη βοήθεια συμπαίκτη, της πήραν την τσάντα για να το ψάξουν, η αντίδρασή της ήταν σοκαριστική! Τα «πνεύματα ηρέμησαν» όταν ο Αποστόλης εξήγησε στη συμπαίκτριά του ότι όλα είναι μια παρεξήγηση και ξεκίνησαν από μία πλάκα του… Μιχάλη πριν αυτός φύγει για το Νησί της Εξορίας μαζί με τη Φοίβη, όπου μάλιστα οι δυο τους έλαβαν και μία ξεχωριστή δύναμη αλλά και… απόφαση που, σίγουρα, θα επηρεάσει το μέλλον του παιχνιδιού.

Ωστόσο, από το σημερινό επεισόδιο δεν έλειψαν και οι επεισοδιακές αλληλεπιδράσεις των παικτών, με την Ekaterina να διατηρεί τα σκήπτρα της «βασίλισσας» στον εν λόγω τομέα, αφού ξεκίνησε με έντονο εκνευρισμό απέναντι στη συμπαίκτριά της, Ελένη, για το πλύσιμο μιας… κατσαρόλας!

Πέρα από τον έντονο θυμό της η Ekaterina έριξε και αρκετό κλάμα, όταν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για το σημερινό έπαθλο. Συγκεκριμένα, την είδαμε με τραύμα στο πρόσωπο ενώ η ίδια κατηγόρησε τη Χριστιάννα πως τη χτύπησε επίτηδες, αποκαλύπτοντας λίγο αργότερα στους συμπαίκτες της πως την είχε ακούσει να εκτοξεύει απειλές, κάτι που επιβεβαίωσε και η συμπαίκτριά της, Ελένη, παρά τον προηγούμενο καβγά τους. Μάλιστα, και η Βίκυ είχε κατηγορήσει τη Χριστιάννα για επιθετική συμπεριφορά στον ίδιο αγώνα.

Πηγή: skai.gr

