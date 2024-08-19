Ισαβέλλα Δάρρα: Το αντίο στον Alain Delon που γνώρισε στο διαγωνισμό Miss Europe το 1997

Με μια σειρά φωτογραφιών από την εποχή που ο Alain Delon την έστεψε Miss Europe στο Κίεβο, τον αποχαιρετά η Ισαβέλλα Δάρα

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να σε γνωρίσω στο Κίεβο και να συζητήσουμε. Για μένα εκπροσωπούσες τη γενιά της μητέρας μου που τόσο πολύ έκανες να ονειρευτεί! Οι Γάλλοι σε λάτρεψαν και μαζί τους όλος ο κόσμος. Καλό ταξίδι».

