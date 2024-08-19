Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H αφιέρωση του Βέρτη στον Καρρά και η αποκάλυψη για αυτό που του ζήτησε και το τήρησε

Ιδιαίτερα φορτισμένος αποκάλυψε ο τραγουδιστής τι του ζήτησε ο Βασίλης Καρράς και το τήρησε

H αφιέρωση του Βέρτη στον Καρρά και η αποκάλυψη για αυτό που του ζήτησε και το τήρησε

Στην πατρίδα του την Καβάλα και συγκεκριμένα στην παραλία Οφρυνίου εμφανίστηκε το Σάββατο το βράδυ ο Νίκος Βέρτης στα πλαίσια της καλοκαιρινής του περιοδείας και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος που βρισκόταν εκεί.

Κάτι που είναι ο τόπος της καταγωγής του η Καβάλα, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αδικοχαμένο Βασίλη Καρρά, δεν ήταν απλά ένας σταθμός για να τραγουδήσει.
Και κατά τη διάρκεια της βραδιάς εξήγησε και γιατί.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Βέρτης Βασίλης Καρράς WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark