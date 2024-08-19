Ήβη Αδάμου: «Στον Μιχάλη αγάπησα την καθαρότητα στα μάτια του»

Την πρώτη φορά που αντίκρυσε η Ήβη Αδάμου τον Μιχάλη Κουινέλη ήταν μόλις 15 χρονών και συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη στο X-Factor όπου εκείνος έκανε ένα guest ως τραγουδιστής.

Γοητεύτηκε αλλά δεν είχαν καμία επαφή μέχρι που έναν χρόνο αργότερα γνωρίστηκαν καλύτερα με αφορμή τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Σαν έρθει η μέρα» αλλά και πάλι ήταν μόνο συνεργάτες. Η ίδια ήταν ακόμα πολύ μικρή για έρωτας και σχέσεις αλλά η χημεία υπήρχε πάντα και δύο χρόνια αργότερα έγιναν ζευγάρι και το 2018 γονείς ενός κοριτσιού της Ανατολής που είναι όλος τους ο κόσμος.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στην Ξένια Ιωάννου και το InStyle αποκάλυψε πολλά για τη σχέση της με τον άντρα της ζωής της και το πως διατηρούν τον έρωτά τους ζωντανό 12 χρόνια μετά.

-Πόσο δυσκολεύει τη δουλειά σου, την καθημερινότητά του, την καριέρα σου, το γεγονός ότι ζεις στην Αλεξανδρούπολη;

«Σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα αλλά, με σωστή οργάνωση και κατανόηση από τους ανθρώπους σου όλα γίνονται. Μπορεί να δυσκολεύομαι γενικά και να ταξιδεύω πολύ αλλά αξίζει τον κόπο».

-Τι είναι ο έρωτας για σένα;

«Ο έρωτας στη ζωή είναι κάτι ανεξήγητο που όταν σου συμβεί δεν υπάρχουν λέξεις να τον περιγράψεις. Μόνο να τον ζήσεις, να ρισκάρεις, να τον μυρίσεις και όπου σε βγάλει. Δίνει τρελό παλμό στο είναι μας…»

-Τι είναι ο Μιχάλης για σένα;

«Τα πάντα μου».

-Πως διατηρείται μια σχέση ζωντανή τόσα χρόνια;

«Μια σχέση χρειάζεται πάντα, και από τις δυο πλευρές, προσπάθεια, κατανόηση, σεβασμό. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, είναι μεγάλη αλήθεια. Επίσης, η αμοιβαία εκτίμηση και ο θαυμασμός παίζουν μεγάλο ρόλο. Όταν μετά υπάρχει η χημεία, φυσικά, και το πάθος, απογειώνεται η σχέση και με όλα τα παραπάνω καταφέρνεις να κρατάς τη φλόγα αναμμένη. Γιατί όλοι γι’ αυτή τη φλόγα ζούμε».

-Τι είχε ο Μιχάλης και σε κέρδισε; Ποιο στοιχείο του ξεχώρισες από την πρώτη στιγμή; Θυμάσαι ακόμα πως ένιωσες όταν τον πρωτοείδες;

«Στον Μιχάλη θαυμάζω πολλά στοιχεία του. Αυτό που ένιωσα όταν τον πρωτοείδα, και αργότερα όταν τον γνώρισα καλύτερα δεν περιγράφεται γενικά με λέξεις. Αγάπησα την καθαρότητα στα μάτια του. Την ειλικρίνειά του, το απίστευτο χιούμορ του και το πόσο ντόμπρος είναι. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος συναισθήματα όταν αγαπήσει και ξέρει πολύ καλά να τα δείχνει με πράξεις».

-Πως είναι η σχέση σας; Τι κυριαρχεί; Το γέλιο; Οι μουσικές δημιουργικές συζητήσεις; Αν μπορούσαμε να κρυφοκοιτάξουμε τι θα βλέπαμε;

«Πολλές στιγμές με γέλιο και πολύ χιούμορ και στιγμές πολύ προσωπικές και όμορφες στο στούντιο και με το παιδάκι μας. Αλλά και στα δύσκολα, πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον».

