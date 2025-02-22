ΗΠΑ: Οι αδελφές Ρος σε ένα χορευτικό νούμερο του 1944 θυμίζουν κορίτσια λάστιχο – Βίντεο

Είναι αυτά… πλάνα από Τεχνητή Νοημοσύνη; Η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική. Πρόκειται για ένα από τα πιο… τρελά χορευτικά νούμερα στην ιστορία του Χόλιγουντ.



Οι Αδελφές Ρος χορεύουν και τραγουδούν… Solid Potato Salad στην ταινία Broadway Rhythm του 1944.



Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα το ανθρώπινο σώμα; Η απάντηση αυτή τη φορά είναι κατηγορηματικά θετική. Μπορεί οι τρεις αδελφές να είχαν μια σύντομη καριέρα στο Χόλιγουντ, αλλά 80 χρόνια μετά, ακόμα εντυπωσιάζουν...

Πηγή: skai.gr

