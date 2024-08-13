Ιουλία Καλλιμάνη: Πώς θα την είχαν βαφτίσει αν δεν έκανε λάθος ο νονός και ο μπαμπάς της;

Μια στιγμή κι ένα λάθος άλλαξαν το όνομα που θα είχε πάρει κανονικά στη βάφτιση η Ιουλία Καλλιμάνη.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στην Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας Παραπολιτικά αποκάλυψε πως άλλο όνομα θα είχε πάρει αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζαν.

-Υπάρχει και μια ιστορία πίσω από το όνομα «Ιουλία». Ήταν να βαπτιστείς αλλιώς;

«Ναι. Αν δεν γινόταν το λάθος από την πλευρά του μπαµπά µου και του νονού µου, αυτήν τη στιγμή θα µε φωνάζατε Ηλιάνα από τον συγχωρεμένο τον παππού µου, που τον έλεγαν Ηλία, και θα έπαιρνα το όνομα του. Από λάθος τους, όμως, βγήκα Ιουλία και, πίστεψέ µε, το προτιμώ. Χαίρομαι και µου αρέσει πιο πολύ! Άλλωστε, τίποτα τυχαίο σε αυτή τη ζωή».

-Το καµαρίνι σου ήταν γεµάτο εικόνες Αγίων

«Μου δίνει θετική ενέργεια το να υπάρχουν εικόνες µέσα στον χώρο όπου βρίσκοµαι. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αγιάσανε τυχαία».

-Πόσο σε έχει βοηθήσει ο πνευματικός σου;

«Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάθε φορά που μιλάω µε τον παππούλη µου, µου δίνει τεράστια δύναμη και ότι μαύρο έχω μέσα στην ψυχούλα µου, μου το κάνει λευκό».

-Πόσο σημαντικοί είναι για σένα οι γονείς σου;

«Η μανούλα µου είναι ολόκληρη η ζωή µου, είναι το στήριγμα µου. Τον πατέρα µου τον έχασα όταν ήμουν δύο ετών. Πάντα θα µου λείπει και ίσως αυτός είναι ο λόγος που µε την οικογένειά µου είμαστε τόσο δεμένοι».

-Αυτή την περίοδο πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή;

«Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ ευτυχισμένη και πολύ ήρεμη, που για µένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κινητήριος δύναμη για µένα είναι να είμαι ερωτευμένη, µε τη δουλειά µου πρώτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνω απ’ έξω το κεφάλαιο «προσωπική ζωή». Φροντίζω να τα διαχωρίζω».

-Η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση ενός παιδιού κυριαρχούν στο μυαλό σου; Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να υλοποιηθεί αυτό;

«Από μικρή ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά και, φυσικά, εξακολουθεί αυτό να είναι στα σχέδιά µου. Εύχομαι, όταν και αν συμβεί, να γίνω καλή μανούλα. ∆εν μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένη αυτήν τη στιγμή. Το µόνο που θα πω είναι ότι θέλω έναν άνθρωπο δίπλα µου να µε σέβεται και να αγαπάει την Ιουλία γι’ αυτό που είναι πραγματικά και όχι την Καλλιμάνη».

