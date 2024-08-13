Λογαριασμός
Emilia Vodos: Η αντίδρασή της στα hate comments που δέχτηκε

Έφαγε κράξιμο για τις διακοπές της και απάντησε

Emilia Vodos: Η αντίδρασή της στα hate comments που δέχτηκε

Ένα story από τις διακοπές της στην Ελούντα δημοσίευσε τις μέρες που η φωτιά κατάκαιγε την Αττική η Emilia Vodos και δέχτηκε πολλαπλά μηνύματα κραξίματος για αυτό. Και δεν ε΄ναι η πρώτη φορά.

Δεν έχει περάσει και πολύ καιρός που έγινε viral για το βίντεο που ανέβασε αμφισβητώντας πως υπάρχιε πρόβλημα με τον υπερτουρισμό στη Σαντορίνη. Κι εκεί η αλήθεια είναι άκουσε πολλά.

Και προφανώς αυτή τη φορά εκνευρίστηκε πολύ και αποφάσιε να αντιδράσει στα hate comments. Δημοσιεύοντας ένα από αυτά σε story της ΄έδωσε τη δική της απάντηση:

«Να φανταστώ εσείς που είδατε και σχολιάσατε το story μου είστε πάνω σε κανένα βουνό και σβήνετε φωτιές.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που η χώρα καίγεται τα hate μηνύματα είναι ίδια σε όλους όσους θεωρούνται δημόσια πρόσωπα από όλους ΕΣΑΣ τους καναπεδάτους που ψηφίζετε τους δολοφόνους.
Το πώς λοιπόν επιλέγει ο καθένας από εμάς να βοηθήσει είναι δικαίωμά του! No Hate»

Vodos Story απάντηση

Πηγή: womenonly

