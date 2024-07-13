Καγιά- Χρουσαλά: Η τυχαία συνάντηση στα Ματογιάννια και οι αγκαλιές

Τις διακοπές τους στο νησί της Μυκόνου απολαμβάνουν οικογενειακά η Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της Λέοντα Πατίτσα και τα παιδιά τους, όπως και η Βίκυ Καγιά με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσά και τα δύο τους παιδιά.

Η Μαριέττα και ο Λέων σταμάτησαν στη Μύκονο για λίγο κάνοντας τουρ με το σκάφος τους σε όλο το Αιγαίο και σταματώντας από νησί σε νησί απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι που και οι δύο λατρεύουν, ενώ η Βίκυ Καγιά για άλλη μια χρονιά επιλέγει το κοσμοπολίτικο νησί για τις διακοπές της οικογένειάς της.

