«Minions»: Νέα ταινία μετά την επιτυχία του «Despicable Me 4»

Τα κίτρινα μικροσκοπικά πλάσματα που έχουν εμμονή με τις μπανάνες δεν σταματούν και θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη μέσω της Universal Pictures και της Illumination για τη νέα τους περιπέτεια, στην ταινία «Minions 3».

Η είδηση έρχεται στον απόηχο του «Despicable Me 4» που γέμισε τα ταμεία με 255 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά την πρεμιέρα του το τριήμερο της 4ης Ιουλίου.

Το νέο σενάριο υπογράφει ο Μπράιαν Λιντς σεναριογράφος των «Minions» και «The Secret Life of Pets». Ο υποψήφιος για Όσκαρ και σκηνοθέτης των τριών πρώτων ταινιών «Despicable Me» και της πρώτης ταινίας «Minions», Πιέρ Κοφέν θα αναλάβει ξανά την σκηνοθεσία.

Παραγωγός της νέας ταινίας θα είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Illumination, Κρίστοφερ Μελεντάντρι και ο Μπιλ Ράιαν.

Σύμφωνα με το Deadline, οι παραγωγές «Despicable Me» και «Minions» έχουν συγκεντρώσει σχεδόν $5 δισ. στο παγκόσμιο box office.

Η νέα ταινία «Minions 3» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Ιουνίου του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

