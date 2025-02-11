Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Ντουμπάι δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη, αλλά το κείμενο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. «Μυαλό, ομορφιά και μετριοφροσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της, «αυτοτρολάροντας» επί της ουσίας τον εαυτό της.

Η γνωστή influencer είχε γίνει στόχος αρνητικών σχολίων, εξαιτίας των βίντεο που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις διακοπές της στο Ντουμπάι, την ίδια ώρα που πραγματοποιούνταν οι συγκεντρώσεις για το δυστύχημα στα Τέμπη σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Οι χρήστες του TikTok για μια ακόμη φορά την «έβαλαν» στον τοίχο για την πολυτελή ζωή της κι άρχισαν να της στέλνουν επικριτικά μηνύματα επισημαίνοντας ότι «ζει εκτός πραγματικότητας».

Η ίδια είχε δηλώσει σχετικά με το ζήτημα που είχε προκύψει: «Όλα καλά, δεν περιμένω τίποτα στη ζωή μου. Πραγματικά, όλα καλά. Πέρασα πολύ ωραία, γυρίζω στην καθημερινότητα. Παιδιά ήμουν διακοπές, σε ένα ταξίδι που είχε προγραμματιστεί πριν από έναν μήνα. Δεν θα κάτσω να απολογηθώ σε κανέναν για τίποτα. Να είστε καλά».

Πηγή: skai.gr

