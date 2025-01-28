Για ακόμη μια φορά, η Ιωάννα Τούνη έγινε στόχος αρνητικών σχολίων, εξαιτίας των βίντεο που μοιράστηκε στα social media από τις διακοπές της στο Ντουμπάι, την ίδια ώρα που πραγματοποιούνταν οι συγκεντρώσεις για το δυστύχημα στα Τέμπη σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Η γνωστή Influencer έδωσε τη δική της απάντηση και μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» του OPEN. «Όλα καλά, δεν περιμένω τίποτα στη ζωή μου. Πραγματικά, όλα καλά. Πέρασα πολύ ωραία, γυρίζω στην καθημερινότητα. Παιδιά ήμουν διακοπές, σε ένα ταξίδι που είχε προγραμματιστεί πριν από έναν μήνα. Δεν θα κάτσω να απολογηθώ σε κανέναν για τίποτα. Να είστε καλά», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

Οι χρήστες του TikTok για μια ακόμη φορά την «έβαλαν» στον τοίχο για την πολυτελή ζωή της κι άρχισαν να της στέλνουν επικριτικά μηνύματα επισημαίνοντας ότι «ζει εκτός πραγματικότητας».

Ρε πχια #Τεμπη και οξυγονα κ μλκιες? Η Ιωάννα Τουνη πήγε #Dubai με λαιμ βρακι...αυτά απασχολούν το ποπολο pic.twitter.com/ETKoBiuGF9 — Edward Scordoboutsoglou (@EdwardScordobo1) January 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.