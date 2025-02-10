Home Cinema: Τα «προσεχώς» του ΣΚΑΪ για την εβδομάδα 10-16/02

Το σινεμά στο σπίτι μας φέρνει ο ΣΚΑΪ εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά του με προβολές ξένων κινηματογραφικών παραγωγών. Περιπέτειες, δραματικές, ρομαντικές κομεντί αλλά και θρίλερ που αξίζει να παρακολουθήσετε για την εβδομάδα 10-16/02.

Τη Δευτέρα 10/02 στις 22.15 ο Τζέικ Τζίλενχαλ γίνεται ο «Αριστερόχειρας» (Southpaw, 2015 /Lionsgate) Μπίλι Χόουπ ο οποίος αν και έχει κατακτήσει την κορυφή της κατηγορίας του στο μποξ βλέπει την ιδανική ζωή του να καταρρέει όταν η γυναίκα του σκοτώνεται σε ατύχημα και εκείνος χάνει την κηδεμονία της κόρης του. Ένας πρώην μποξέρ τον παίρνει υπό την προστασία του και τον βοηθά να επιστρέψει στην κορυφή.

Κάτι που δεν ήξερες: Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ρόλου του ο Τζέικ Τζίλενχαλ ακολούθησε ένα αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής που περιλάμβανε καθημερινά 2.000 κοιλιακούς, 200 πους απ και καθίσματα, 100 έλξεις και 9,5 χιλιόμετρα τρέξιμο.

Την Τρίτη 11/02 στις 21.00 ο Μπρους Γουίλις αναλαμβάνει δράση στο πλευρό του Ντένζελ Ουάσινγκτον στην «Πολιορκία» (The Siege, 1998/Disney). Μια τρομοκρατική επίθεση συγκλονίζει το Μπρούκλιν και αφήνει πίσω της δεκάδες θύματα. Αυτή θα είναι μόνο η αρχή σε μια σειρά εγκληματικών ενεργειών, που θα οδηγήσουν στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στην πόλη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η CIA και ο στρατός θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να εξουδετερώσουν την τρομοκρατική απειλή.

Κάτι που δεν ήξερες: Προκειμένου ο Μπρους Γουίλις να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις που έχει η διαχείριση μίας τέτοιας κρίσης ξεναγήθηκε στο Πεντάγωνο όπου παρακολούθησε μία ειδική ενημέρωση με χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες ωστόσο δεν ήταν απόρρητες.

Στις 23.15 τη σκυτάλη παίρνουν ο Μπεν Άφλεκ και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με το «Απόλυτο παιχνίδι» (Runner, Runner 2013/New Regency). Ο φοιτητής του Πρίνστον, Ρίτσι, παίζει online πόκερ και πληρώνει έτσι τα δίδακτρά του. Σ’ ένα παιχνίδι όμως χάνει όλα του τα λεφτά και, πιστεύοντας ότι γι’ αυτό ευθύνεται ο μεγιστάνας του ηλεκτρονικού τζόγου Άιβαν Μπλοκ, κανονίζει να συναντηθεί μαζί του στην Κόστα Ρίκα.

Κάτι που δεν ήξερες: Το σενάριο της ταινίας έχει βασιστεί στην αληθινή ιστορία ενός φοιτητή του Πρίνστον που έψαξε να βρει την αληθινή ταυτότητα του παίκτη πόκερ που πήρε όλα τα χρήματα των σπουδών του.

Την Τετάρτη 12/02 στις 23.00 μία «Διπλή παγίδα» (Entrapment, 1999/New Regency) στήνεται από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς και τον Σον Κόνερι. Μια υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας, η Τζιν Μπέικερ, αναλαμβάνει να εντοπίσει τον κλέφτη ενός πίνακα του Ρέμπραντ ανυπολόγιστης αξίας. Για να το επιτύχει στρατολογεί τον περιβόητο ληστή έργων τέχνης ΜακΝτάγκαλ. Ο τελευταίος, αν και καχύποπτος, δέχεται να τη βοηθήσει, με την προϋπόθεση ότι η Τζιν θα περάσει επιτυχώς μια σειρά δοκιμασιών.

Κάτι που δεν ήξερες: Το κάστρο που βλέπουμε στις εξωτερικές λήψεις του σπιτιού του Μακ είναι στην πραγματικότητα το σπίτι του αρχηγού της οικογένειας των ΜακΛιν, που είναι το επίθετο της μητέρας του Σερ Σον Κόνερι.

Την Πέμπτη 13/02 στις 21.00 η Τζένιφερ Άνιστον και ο Άαρον Έκχαρτ αποδεικνύουν περίτρανα πως «Η αγάπη θέλει το χρόνο της» (Love Happens, 2009/NBC). Ο Μπερκ Ράιαν μετά τον θάνατο της γυναίκας του έγραψε ένα βιβλίο για την απώλεια, το οποίο έγινε τεράστια εκδοτική επιτυχία και τον καθιέρωσε ως γκουρού πάνω στο θέμα. Σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Σιάτλ, ο Μπερκ θα γνωρίσει μια γυναίκα που έχει έρθει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριό του και θα την ερωτευτεί.

Κάτι που δεν ήξερες: Το ανθοπωλείο στο οποίο εκτυλίσσονται αρκετές από τις σκηνές της ταινίας που έχει την ταμπέλα «Eloise’s Garden» είναι στην πραγματικότητα ένα κατάστημα εσωρούχων πολυτελείας του Βανκούβερ το οποίο μετέτρεψαν οι παραγωγοί της ταινίας.

Στις 23.15 μεταφερόμαστε στη Γαλλία του 1973 μέσα από τα καρέ της ταινίας «Δίπλα στη θάλασσα» (By the sea, 2015/NBC) για να συναντήσουμε την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ. Η Βανέσα, που είναι πρώην χορεύτρια, και ο σύζυγός της Ρόλαντ, συγγραφέας, κάνουν διακοπές σε ένα απομονωμένο μικρό ψαροχώρι στη Γαλλία. Μια μέρα καταφτάνει στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου ένα ζευγάρι νεόνυμφων. Αυτή η άφιξη θα δώσει την αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η Βανέσα και ο Ρόλαντ, στον δικό τους γάμο.

Κάτι που δεν ήξερες: Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος των δύο ηθοποιών!

Την Παρασκευή 14/02 στις 00:45 ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ έχει μία απρόσμενη συνάντηση με τον Ρότζερ Μουρ στην «Αναζήτηση» (The Quest, 1996/NBC). Ο Κρις Ντι Μπουά, ορφανός από παιδί, επιβιώνει στους δρόμους της Νέας Υόρκης του 1925 κάνοντας μικροκλοπές μαζί με άλλα ορφανά. Μια μέρα, αποφασίζει να κλέψει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από μια εγκληματική συμμορία, όμως γίνεται αντιληπτός και αναγκάζεται να κρυφτεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι για να αποφύγει τη σύλληψη. Το πλοίο ξεκινά το ταξίδι του και ο Κρις συνειδητοποιεί ότι έχει πέσει στα χέρια δουλεμπόρων.

Κάτι που δεν ήξερες: Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ ο οποίος πρωταγωνιστεί ως Κρις Ντιμπουά. Τον νεότερο εαυτό του στην ταινία υποδύεται ο γιος του Κρίστοφερ.

Το Σάββατο 15/02 στις 02.00 το βραβευμένο με Όσκαρ ψυχολογικό θρίλερ «Τρέξε!» (Get out, 2017/NBC) υπόσχεται να μας αφήσει… άυπνους! Ο Ντάνιελ Καλούγια υποδύεται έναν Αφρο-Αμερικανό τον Κρις, ο οποίος συνοδεύει την κοπέλα του τη Ρόουζ, που είναι λευκή, στο πατρικό της για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο με τους γονείς της και τον αδερφό της. Ο Κρις συνειδητοποιεί πως στο σπίτι επικρατεί μια αλλόκοτη ατμόσφαιρα. Υποθέτει πως οι λόγοι είναι ρατσιστικοί, παρ’ όλο που όλο το υπηρετικό προσωπικό της οικογένειας είναι μαύροι. Πολύ σύντομα όμως θα βρεθεί αντιμέτωπος με την τρομακτική αλήθεια…

Κάτι που δεν ήξερες: Ο τίτλος της ταινίας «Get Out» αναφέρεται σε πινακίδες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από λευκούς στους αυτοκινητοδρόμους στα όρια συγκεκριμένων πολιτειών των ΗΠΑ. Οι πινακίδες απευθύνονταν στους Αφρο-Αμερικάνους προειδοποιώντας τους ότι είναι περιοχή λευκών και πρέπει να έχουν φύγει από την περιοχή μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Σε ορισμένες περιοχές μπορούσες να δεις αυτές τις πινακίδες φυλετικής διάκρισης αναρτημένες μέχρι και τη δεκαετία του 1970!

Την Κυριακή 16/02 στις 21.00 ο Ορλάντο Μπλουμ συναντά τον Λίαμ Νίσον και τον Τζέρεμι Άιρονς στο «Βασίλειο των Ουρανών» (Kingdom of Heaven, 2005/Disney). Το 1184 μ.Χ. στην Ιερουσαλήμ, οι Χριστιανοί βιώνουν μια επισφαλή συνύπαρξη με τους πολυπληθέστερους Άραβες, ενώ η ιερή πόλη διοικείται από τον ασθενικό βασιλιά Βαλδουίνο και τους συμβούλους του. Πολύ μακριά από κει, σ’ ένα χωριό της Γαλλίας, ζει ένας νεαρός σιδηρουργός ονόματι Μπάλιαν που έχει μόλις χάσει την αγαπημένη του γυναίκα, ενώ κινδυνεύει να χάσει και την πίστη του. Στο μεταξύ, ο ιππότης Γοδεφρείγος του Ιμπελέν επιστρέφει στην πατρίδα του ώστε να στρατολογήσει νέους μαχητές και να ηγηθεί μιας σταυροφορίας για την υπεράσπιση των Αγίων Τόπων από τα μουσουλμανικά στρατεύματα του Άραβα ηγέτη Σαλαντίν.

Κάτι που δεν ήξερες: Συνολικά 250.000 δολάρια ξοδεύτηκαν για τις 1.200 σημαίες που χρησιμοποιήθηκαν στις ταινία. Τα κοστούμια ήταν 12-15.000 και το κάθε ένα αποτελούνταν από 13-15 διαφορετικά αξεσουάρ ενώ για την ταινία κατασκευάστηκε μία ρέπλικα της Ιερουσαλήμ στην έρημα. Τα σκηνικά περιελάμβαναν 28.000 τετραγωνικά μέτρα τειχών για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν 6.000 τόνοι πηλού. Η μπροστινή όψη του σκηνικού είχε μήκος 365,76 μέτρα και τα τείχη είχαν ύψος 17 μέτρα!

