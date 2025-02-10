Ο The Weeknd, με το νέο του άλμπουμ «Hurry Up Tomorrow» βρίσκεται για πέμπτη φορά στην κορυφή του Billboard 200 καταγράφοντας πωλήσεις που ανήλθαν σε 490.500 αντίτυπα στις ΗΠΑ μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου και είναι το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε το 2020 με το «After Hours» και δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «Dawn FM».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η επίδοση αποτελεί την καλύτερη εβδομάδα για οποιοδήποτε άλμπουμ από τότε που το «The Tortured Poets Department» της Taylor Swift έκανε το ντεμπούτο του στη κορυφή, τον περασμένο Μάιο, με 2,61 εκατομμύρια πωλήσεις.

Το νέο του άλμπουμ περιλαμβάνει 22 τραγούδια, ενώ μετρά συνεργασίες των Giorgio Moroder, Anitta, Travis Scott, Future, Playboi Carti, Justice, Florence & the Machine και Lana Del Rey.

Επίσης, το «Hurry Up Tomorrow» κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα για ένα R&B/hip-hop άλμπουμ από τότε που το «Utopia» του Travis Scott έκανε το ντεμπούτο του στο Νο.1 του chart, το καλοκαίρι του 2023 με 496.000 πωλήσεις. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Debí Tirar Más Fotos» του Bad Bunny και ακολουθούν το «SOS» της SZA και το «GNX» του Kendrick Lamar, σύμφωνα με το Billboard.

Πηγή: skai.gr

