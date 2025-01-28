Ο σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς ισοφάρισε το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ στο νούμερο ένα στο βρετανικό chart, ανακοίνωσε η Επίσημη Εταιρεία των Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σάουντρακ της βιογραφικής του ταινίας σε σκηνοθεσία του Μάικλ Γκρέισι, «Better Man», έγινε ο 15ος δίσκος του που βρίσκεται στην κορυφή του επίσημου chart των άλμπουμ.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κατέκτησε το ρεκόρ που είχαν μέχρι τώρα οι Beatles, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Το συγκρότημα εξασφάλισε το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ το 2000 με το «1» που περιλαμβάνει όλα τα Νο.1 singles του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ της χρονικής περιόδου 1962-1970. Το «1» κυκλοφόρησε 37 χρόνια μετά το ντεμπούτο τους στούντιο άλμπουμ «Please Please Me» που βρέθηκε στην κορυφή των chart.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς κοινοποίησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φορά ένα T-shirt με τα ονόματα των τεσσάρων μελών του συγκροτήματος μαζί με τα δικά του. «Ευχαριστώ όλους όσοι υποστήριξαν το άλμπουμ και την ταινία. Τι τεράστια τιμή είναι να αποκτώ το 15ο Νούμερο 1 άλμπουμ μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μου, την υποστήριξη των οποίων δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη», έγραψε ο τραγουδιστής.

«Είμαι τόσο περήφανος για την ταινία "Better Man", οπότε το ότι έφθασε το άλμπουμ του soundtrack στο νούμερο ένα την κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

