Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια Lady Gaga επιστρέφει στις ποπ ρίζες της με το έβδομο άλμπουμ «Mayhem», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.

«Το άλμπουμ ξεκίνησε καθώς αντιμετώπιζα τον φόβο μου να επιστρέψω στην ποπ μουσική που αγαπούσαν οι πρώτοι μου θαυμαστές», ανέφερε η σταρ στην ανακοίνωσή της, ενώ περιέγραψε τη διαδικασία δημιουργίας του ως μία «επανασυναρμολόγηση ενός σπασμένου καθρέφτη».

«Ακόμα κι αν δεν μπορείς να ενώσεις ξανά τέλεια τα κομμάτια, μπορείς να δημιουργήσεις κάτι όμορφο και ολόκληρο με ένα νέο τρόπο», σημείωσε. Η ανακοίνωση ακολούθησε καθώς άρχισαν να εμφανίζονται φωτεινές πινακίδες με τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λας Βέγκας.

Το «Mayhem» αποτελείται από 14 τραγούδια ανάμεσά τους τα «Disease» και «Die With a Smile» που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν η Lady Gaga και οι Michael Polansky και Andrew Watt. Στην παραγωγή εκτός από τη σταρ και τον Andrew Watt βρίσκονται οι Cirkut και Gesaffelstein.

Lady Gaga to debut a new ‘Mayhem’ single during Grammys commercial break, @Variety reports. pic.twitter.com/Qo52Q9oVQ5 — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

Επίσης, ένα τρίτο τραγούδι από το επικείμενο άλμπουμ της και το συνοδευτικό μουσικό βίντεο θα προβληθεί κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος των βραβείων Grammy 2025 στις 2 Φεβρουαρίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους «Los Angeles Times» η διάσημη τραγουδίστρια δήλωσε ότι το «Mayhem» είναι «γεμάτο από την αγάπη της για τη μουσική» και αποτελείται από «τόσα διαφορετικά είδη, τόσα διαφορετικά στυλ, τόσα διαφορετικά όνειρα».

Νωρίτερα, στις 30 Ιανουαρίου, θα βρεθεί στη σκηνή του FireAid για την υποστήριξη των θυμάτων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Λος 'Αντζελες μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks και Joni Mitchell, σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: skai.gr

