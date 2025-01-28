Λογαριασμός
Όπου υπάρχει Ελλάδα: Σε απευθείας μετάδοση από το Νεστόριο Καστοριάς - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή - Καθημερινά στον ΣΚΑΪ  

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Ζωντανά από το Νεστόριο του νομού Καστοριάς η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου, στις 14.45, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Αυτοψία στο Φράγμα Νεστορίου που δέκα χρόνια τώρα παραμένει σε στασιμότητα, αποτυπώνει περίτρανα την τεράστια ανάγκη που έχει ο τοπικός πληθυσμός να προχωρήσει το έργο, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μπορέσουν να αρδευτούν τεράστιες εκτάσεις που τώρα μένουν άνυδρες. Τι μας λένε αγρότες που επηρεάζονται από την αδράνεια τόσων ετών;

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Μαθαίνουμε την απίστευτη ιστορία μιας γυναίκας που δούλεψε χρόνια στη Νέα Υόρκη ως αστυνομικός, όμως άφησε τα πάντα πίσω της για να γυρίσει και να προσφέρει στον τόπο της στο Άργος Ορεστικό. Τι πυροδότησε την απόφασή της;

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Μια αθλήτρια από την Καστοριά στην κορυφή του κόσμου. Τι χρειάζεται για να φτάσεις στο ζενίθ; Θα μας τα πει όλα η Ευαγγελία Αναστασιάδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια και ολυμπιονίκης κωπηλασίας που θεωρεί τη λίμνη το δεύτερο σπίτι της.

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Στα ερημωμένα Κορέστεια Χωριά, συναντούμε τον μοναδικό άνθρωπο που έχει παραμείνει αλλά και τον δάσκαλο που δίδαξε για χρόνια.

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Ετοιμαζόμαστε για το 45ο River Party στο Νεστόριο, μαθαίνοντας νέα για τη διοργάνωση, εκεί που συμβαίνουν όλα! Δίπλα στον Αλιάκμονα μαζί με τις Koupes the Band.

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Όπου υπάρχει Ελλάδα

Όπου υπάρχει Ελλάδα

