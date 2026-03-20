Ηλίας Βρεττός: Επίθεση από θαμώνα ενώ τραγουδούσε στην Κύπρο

Ένα βράδυ που ξεκίνησε με μουσική και διασκέδαση κατέληξε σε έντονο επεισόδιο για τον Ηλία Βρεττό, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026, την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη σκηνή για το δεύτερο πρόγραμμά του. Η ένταση ξεκίνησε από μια παρέα θαμώνων, με αφορμή παραγγελίες ποτών και επιλογές τραγουδιών, και σύντομα κλιμακώθηκε.

Όταν μουσικός του σχήματος, αλλά και ο ίδιος ο Βρεττός, επιχείρησαν να παρέμβουν για να εκτονωθεί η κατάσταση, τα πνεύματα οξύνθηκαν, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να κινηθούν επιθετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραγουδιστής δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, ενώ προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στον χώρο. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο Ηλίας Βρεττός επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Σε δηλώσεις του, τόνισε πως δεν επιθυμεί να δώσει περαιτέρω έκταση στο συμβάν.

«Υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όντως, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Θεωρώ, πραγματικά, ότι ήταν κάτι τυχαίο. Είμαι καλά, είμαι εδώ, στη δουλειά μου, και προχωράμε παρακάτω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως προτιμά να απασχολεί τη δημοσιότητα με τη μουσική του και όχι με αρνητικά περιστατικά, προσθέτοντας: «Συμβαίνουν και δύσκολα ή περίεργα πράγματα, τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Τα αφήνουμε πίσω και συνεχίζουμε».

Πηγή: skai.gr

