Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνει το οδοιπορικό της στον ακριτικό Έβρο, σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 15.00. Κάνουμε ρεπορτάζ για τον φράχτη του Έβρου, καταγράφουμε την απελπισία κτηνοτρόφων για τις ζημιές που υπέστησαν από φυσικές καταστροφές και γνωρίζουμε μια ξεχωριστή ομάδα χειμερινών κολυμβητών. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι στην περιοχή Άνθια της Αλεξανδρούπολης, μετά το σφοδρό χτύπημα του ανεμοστρόβιλου τον περασμένο Γενάρη. Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε τις καταστροφές αλλά και την αγωνία των ανθρώπων.

Στον φράχτη του Έβρου, στα βορειοανατολικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, η κάμερα καταγράφει μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ρεπορτάζ εξετάζει κατά πόσο το έργο αυτό έχει ενισχύσει ουσιαστικά τη φύλαξη των συνόρων και πώς έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή.

Στο ακριτικό χωριό Ρύζια συναντήσαμε μια ξεχωριστή ομάδα χειμερινών κολυμβητών. Σε αντίθεση με τους περισσότερους, που επιλέγουν τη θάλασσα, αυτοί βουτούν στα παγωμένα νερά του ποταμού Άρδα. Τον χειμώνα, η θερμοκρασία του νερού εκεί δεν ξεπερνά τους 5 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας την εμπειρία ακόμη πιο απαιτητική και εντυπωσιακή.

Πηγή: skai.gr

