Εξόχως αποκαλυπτική είναι η Τέιλορ Σουίφτ στο εξώφυλλο του νέου άλμπουμ της, επιδεικνύοντας το καλοσχηματισμένο της σώμα, με τις αντιδράσεις των θαυμαστών της να είναι ανάμεικτες.

Η 34χρονη ποπ σταρ αποκάλυψε την εντυπωσιακή νέα φωτογραφία για να προωθήσει το 12ο άλμπουμ της, με τίτλο «The Life of a Showgirl», και τη συλλογή «Shiny Bug», περιορισμένης κυκλοφορίας σε βινύλιο, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της για μόλις 48 ώρες.

Στη φωτογραφία, η Σουίφτ ακουμπάει σε έναν γυμνό πράσινο τοίχο σε μια αισθησιακή πόζα, γέρνοντας την πλάτη της.

Είναι ντυμένη με ένα λαμπερό, σκούρο κόκκινο και μαύρο κορμάκι με παγιέτες που κολλάει στη σιλουέτα της, σε συνδυασμό με ένα διχτυωτό καλσόν.

Τα μακριά, επιμελώς ατημέλητα ξανθά μαλλιά της πέφτουν στους ώμους της ενώ κοιτάει κατάματα την κάμερα, με το έντονο eyeliner και το κόκκινο κραγιόν της να ολοκληρώνουν την αισθητική.

Η φωτογράφιση, που σύμφωνα με τη Daily Mail πραγματοποιήθηκε από τους καταξιωμένους φωτογράφους Μερτ Άλας και Μάρκους Πίγκοτ, ταιριάζει με τη θεατρική λάμψη της ίδιας της τραγουδίστριας.

«Είσαι πανέμορφη» σχολίασε ένας χρήστης στο X. «Έπεσε το σαγόνι μου» ανέφερε... με γλαφυρότητα ένας άλλος. Δεν ήταν πάντως, όλοι στα social media τόσο... αποθεωτικοί. «Ερώτηση προς όλα τα ''Σουιφτάκια''. Από πότε η Σουίφτ άρχισε να δείχνει τόσο δέρμα;» ρώτησε κάποιος αιχμηρά. «Γιατί ξαφνικά θέλεις τόσο απεγνωσμένα να σε θεωρήσουν σύμβολο του σεξ; Χαχαχα», έγραψε ένα τρολ στο X.

