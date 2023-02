Η ταινία «La La Land» γίνεται θεατρικό μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ

Στο βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντάμιεν Σαζέλ πρωταγωνίστησαν οι Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμα Στόουν

Η ταινία «La La Land» μεταφέρεται ως θεατρικό μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ. Την παράσταση θα σκηνοθετήσει ο Μπάρλετ Σερ με βάση το λιμπρέτο των Άγιαντ Αχτάρ και Μάθιου Ντέκερ.

Η ταινία «La La Land» άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο του 2016. Στο βραβευμένο με Όσκαρ μιούζικαλ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντάμιεν Σαζέλ πρωταγωνίστησαν οι Ράιαν Γκόσλινγκ και Έμα Στόουν.

Η ταινία ακολουθεί τη Μία Ντόλαν, επίδοξη ηθοποιό, και τον Σεμπ Γουάιλντερ, πιανίστα της τζαζ, που γνωρίζονται και ερωτεύονται, ενώ κυνηγούν τα όνειρά τους στο Λος Άντζελες.

Η ταινία περιλαμβάνει τα τραγούδια «City of Stars», «Another Day of Sun» και «Audition» (Fools Who Dream).

Η μουσική στο θεατρικό μιούζικαλ είναι του Τζάστιν Χάρβιτζ και οι στίχοι των Μπεντζ Πασέκ και Τζάστιν Πολ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα επανασυνδεθώ με τη Lionsgate και την απίστευτη ομάδα πίσω από την ταινία «La La Land» για να τη διασκευάσουμε για τη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, που είναι το επόμενο συναρπαστικό κεφάλαιο στην εξέλιξή της» είπε ο Μαρκ Πλατ παραγωγός του κινηματογραφικού έργου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το «La La Land» επεκτείνεται πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Μια συναυλιακή εκδοχή της ταινίας παρουσιάζεται σε περιοδεία σε όλο τον κόσμο από το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

