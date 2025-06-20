Η Sarah Jessica Parker καταγγέλλει τα διπλά στάνταρ γύρω από το Sex & The City

H Sarah Jessica Parker θεωρεί ότι η Carrie Bradshaw δεν αξίζει τόση κακή κριτική. Σε νέα της συνέντευξη στο HuffPost UK, η ηθοποιός κατήγγειλε τα κοινωνικά διπλά στάνταρ που υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κρίνονται από το κοινό — ειδικά όταν πρόκειται για τον εμβληματικό ρόλο της στο Sex and the City.
Στην αρχική σειρά SATC αλλά και στο reboot της, And Just Like That... (του οποίου η τρίτη σεζόν προβάλλεται αυτή την περίοδο στο HBO Max), η Carrie έχει δεχτεί κριτική για τα πάντα: από τις στιλιστικές της επιλογές έως τις κακές αποφάσεις της, όπως η απιστία της στον Aidan (John Corbett) με τον μελλοντικό της σύζυγο, Mr. Big (Chris Noth).
