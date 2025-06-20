Στη Σίφνο παραμένουν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής και σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου στις 14.45. Ανακαλύπτουμε την ομορφιά του Κάστρου, γνωρίζουμε την τέχνη της αγγειοπλαστικής, της γαστρονομίας και της μουσικής και ακούμε τα παράπονα των κατοίκων για το λιμάνι και τις άλλες υποδομές του νησιού.

Δείτε το trailer:

Ανακαλύπτουμε τον χτισμένο σαν Κάστρο μεσαιωνικό οικισμό, το πολυφωτογραφημένο εκκλησάκι των Επτά Μαρτύρων και μαθαίνουμε τι είναι οι φλάροι, οι λότζες και οι φίδες, ενώ μαθαίνουμε και για το φεστιβάλ στον Αρτεμώνα, όπου τιμάται ο σπουδαίος Νίκος Τσελεμεντές, που απογείωσε τη γαστρονομία.

Ο Γιώργος Σαμοΐλης ήταν βιολόγος πριν ακολουθήσει την καρδιά του και βρεθεί στο κύμα της θάλασσας του αρχαίου λιμένα Σίφνου. Στην cantina του, αξιοποιεί τα τοπικά προϊόντα, αλλάζει το μενού καθημερινά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και μαγειρεύει για όλους – γνωστούς και αγνώστους.

«Ακατάλληλο», λένε για το λιμάνι της Σίφνου οι άνθρωποί του, θυμίζοντάς μας ότι η σχεδίαση και υλοποίησή του έγινε πριν από 50 και πλέον χρόνια όταν οι ανάγκες ήταν διαφορετικές. Έχουν υπερπολλαπλασιαστεί οι επισκέπτες και ταλαιπωρούνται στην είσοδο και την έξοδό τους στα καράβια, ενώ όταν έχει καιρό, τα πλοία αδυνατούν να δέσουν. Μετά την απόρριψη ενός σχεδίου για νέο λιμένα στα δικαστήρια, οι δημοτικές Αρχές τονίζουν την αναγκαιότητα μιας εμπεριστατωμένης μελέτης, που φυσικά πρέπει να βρει χρηματοδότηση.

Ο Αντώνης Ατσόνιος και ο γιος του συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση της αγγειοπλαστικής στο Βαθύ της Σίφνου, δημιουργώντας τα σιφνέικα μαγειρικά σκεύη που λένε ότι κάνουν πιο γευστικό το φαγητό. Στα χέρια τους, ο πηλός παίρνει μορφή με φροντίδα και αγάπη.

Η παραδοσιακή σιφνέικη μελόπιτα είναι το πιο αυθεντικό τσιζκέικ, όπως μας λέει ο… ποδηλάτης-ζαχαροπλάστης του Αρτεμώνα. Παρασκευάζεται με ντόπια, καθαρά υλικά όπως και τα άλλα γλυκά που γευόμαστε, ακούγοντας τραγούδια από τον πατέρα του Γιώργου Ψαραύτη, τον παπα-Γιάννη.

Ταξιδεύουμε στη μουσική της Σίφνου με λαγούτο και βιολί. Δύο μουσικοί, με τη φρεσκάδα της νιότης τους, μας οδηγούν στην παράδοσή της.



