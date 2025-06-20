Ντέιβιντ Λιντς: Προσωπικά του είδη πωλήθηκαν σε δημοπρασία για πάνω από 4 εκατ. δολάρια

Προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στον θρυλικό δημιουργό Ντέιβιντ Λιντς (David Lynch), ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, πωλήθηκαν πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η υψηλότερη προσφορά, που έφτασε τα 195.000 δολάρια, δόθηκε για τα ανολοκλήρωτα σενάρια του κινηματογραφικού του πρότζεκτ, «Ronnie Rocket».

Η δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε από τους οίκους Julien's Auctions και Turner Classic Movies περιελάμβανε σχεδόν 450 αντικείμενα από σκηνικά από ταινίες του, βιντεοκάμερες, φωτογραφικό και μουσικό εξοπλισμό, τη σκηνοθετική του καρέκλα, την κόπια 35mm της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας «Eraserhead» και την αγαπημένη του μηχανή espresso, η οποία έφτασε στην εντυπωσιακή τιμή των 45.500 δολαρίων.

Μεταξύ των πιο περιζήτητων αντικειμένων ήταν τα σενάρια από την παραγωγή του «Mulholland Drive», τα οποία απέσπασαν 104.000 δολάρια καθώς και αυτά για το πιλοτικό επεισόδιο του «Twin Peaks», που έφτασαν τα 91.000 δολάρια. Η σκηνοθετική του καρέκλα, η οποία στο πάνω μέρος φέρει το όνομά του, απέφερε 70.000 δολάρια ενώ η κόκκινη κουρτίνα και το ασπρόμαυρο χαλί ζιγκ-ζαγκ από το «Twin Peaks» πουλήθηκε για 32.500 δολάρια.

Ωστόσο την υψηλότερη προσφορά απέσπασε η σειρά των 11 σεναρίων για το «Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence». Ο σκηνοθέτης άρχισε να εργάζεται πάνω στο σενάριο μετά την επιτυχία του ντεμπούτου του, «Eraserhead», το 1977, αλλά το έβαλε στο ράφι όταν δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Το συνολικό ποσό από την πώληση των αντικειμένων ανήλθε σε σχεδόν 4,25 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών των οίκων δημοπρασιών, σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.