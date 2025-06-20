Μαμά στα κρυφά: Ιt's a wrap! Η ανάρτηση της Νικολέττας Καρρά - Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια;

Oλοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς Μαμά στα κρυφά και αυτό το ΣΚ θα προβληθεί το φινάλε στην ΕΡΤ1, γεμάτο ανατροπές, αποκαλύψεις κι έναν έρωτα

που πρέπει να αποφασίσει αν θα τελειώσει ή θα ξαναρχίσει…

Η Νικολέττα Καρρά που υποδύθηκε την Πέρλα έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για το τέλος των γυρισμάτων με μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στον μικρό Ραφαήλ Καραογλάνη που υποδυόταν τον Αλέξη, γιο της Λίζας (Τζένη Θεωνά).

Πηγή: womenonly

