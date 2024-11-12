Η πρώτη δήλωση του Ουγγαρέζου για τη φημολογούμενη παραίτησή του

Πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες μέρες για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τις σχέσεις του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την ξαφνικά κόντρα ανάμεσά τους που οδήγησε σε δικό του ξέσπασμα και έκτακτη σύσκεψη των στελεχών της εκπομπής με τη Φαίη Σκορδά να αναλαμβάνει χρέη…. πυροσβέστη ανάμεσα στους δύο συνεργάτες της.

Δεν υπάρχει τηλεοπτικός συντάκτης που δεν έδωσε στο τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής το δικό του «αποκλειστικό» ρεπορτάζ για το φλέγον θέμα.

Διαβάστε ακόμα : Σταύρος Ξαρχάκος: Η απρόσμενη συνάντηση με τον μουσικό του δρόμου χθες βράδυ και η αγκαλιά!

Χθες το βράδυ όμως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που βρέθηκε στο Blends σε εκδήλωση που έκανε ο pr man Νεκτάριος Σκαμνάκης για το Make a Wish μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το θέμα και απάντησε κάθετα και κατηγορηματικά, όπως είδαμε και σε βίντεο που έπαιξε η εκπομπή «Πρωινό Σουσού»

«Οτιδήποτε έχει να κάνει με ανακοινώσεις καινούριων πρότζεκτ αφορά το κανάλι. Οπότε, θα πρέπει να μιλήσετε με το κανάλι για οτιδήποτε τέτοιο. Δεν έχω επιβεβαιώσει ποτέ κάτι τέτοιο για ασφάλεια, όχι μόνο για το γούρι, είναι και θέμα ασφαλείας» είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και συνέχισε:

«Τα πρότζεκτ που πληρώνουν τα κανάλια, πρέπει να τα ανακοινώνουν τα κανάλια. Σκέφτομαι πάντα τη χρόνια στην οποία δραστηριοποιούμαι να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εμείς δουλεύουμε για του χρόνου, κάνουμε ότι καλύτερο για του χρόνου. Δεν σχολιάζω τίποτα, θα απαντήσω γενικά…. Δεν έχω παραιτηθεί ποτέ από δουλειά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.