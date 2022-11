Παγκόσμια «ροκ» αναγνώριση για την Ντόλι Πάρτον: Εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame - Βίντεο

Η «αγαπημένη της Αμερικής» και διάσημη καλλιτέχνης με το πλούσιο μπούστο Ντόλι Πάρτον, ανήκει πλέον στο «πάνθεον» του Rock and Roll Hall of Fame».

Αν και τραγουδίστρια της κάντρι, η Πάρτον στην συγκινητική της ομιλία, δήλωσε ότι δέχεται την τιμή γιατί «είναι ροκ στην καρδιά».

"I’m a rock star now!" Dolly Parton said. "Back when they said they were going to induct me into the Rock and Roll Hall of Fame, I didn’t really think that I’d done enough to deserve that...but this is a very, very special night for me."https://t.co/qVQIC9vw4J