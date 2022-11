Ηταν δίκαιο και έγινε πράξη: Οι Duran Duran μπήκαν στο  Rock and Roll Hall of Fame

Το διάσημο συγκρότημα της δεκαετίας του 90 με τις αμέτρητες επιτυχίες και τα εκατομμύρια φανς σε όλο τον κόσμο μπήκαν στο μπήκαν στο Rock and Roll Hall of Fame και το twitter πήρε φωτιά.

Η τελετή έγινε στο Microsoft Theatre του L.A. το Σάββατο, με όλη την «αφρόκρεμα» της παγκόσμιας μουσική σκηνής να δείνει το παρών.

Miss @DollyParton meets @duranduran (and John Sykes) at the @rockhall 2022 pic.twitter.com/XdVtD2gmyA