Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η νικήτρια του «The Voice of Greece» 2023 επιστρέφει στη σκηνή του διαγωνισμού με μια συνεργασία-έκπληξη- Δείτε βίντεο

Τι αποκαλύπτει στο skai.gr λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η νικήτρια του «The Voice of Greece» 2023 επιστρέφοντας στον διαγωνισμό για μια συνεργασία- έκπληξη

Η νικήτρια του «The Voice of Greece» 2023 επιστρέφει στη σκηνή

Η νικήτρια του “The Voice of Greece” 2023 επιστρέφει στη σκηνή του διαγωνισμού με μια συνεργασία-έκπληξη.

Μετά πολλή προσπάθεια και άψογες ερμηνείες, οκτώ ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό του «The Voice of Greece»!

Η αγωνία κορυφώνεται και το τηλεοπτικό κοινό είναι έτοιμο να ψηφίσει τον αγαπημένο του διαγωνιζόμενο.

Από αυτή τη λαμπερή βραδιά, δεν θα μπορούσε να λείπει η ξεχωριστή παρουσία της Μαρίας Σακελλάρη, της νικήτριας του "The Voice of Greece 2023" που μας καθήλωσε με το ταλέντο της.

Μαζί με τον coach της, Πάνο Μουζουράκη, θα μας χαρίσουν μια μοναδική συνεργασία που υπόσχεται να μας εκπλήξει!

Τι αποκαλύπτει στο skai.gr λίγο πριν ανέβει στη σκηνή;

Σε ηλικία μόλις δεκαεπτά, η Μαρία κατέκτησε την κορυφή του μουσικού διαγωνισμού το 2023, αποδεικνύοντας το εξαιρετικό της ταλέντο. Από τότε, έχει καταφέρει να κυκλοφορήσει δύο προσωπικά τραγούδια υπό την αιγίδα της MINOS, τα «Ώρες Σιωπής» και «Στην Ταράτσα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR The Voice of Greece
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark