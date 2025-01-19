Η νικήτρια του “The Voice of Greece” 2023 επιστρέφει στη σκηνή του διαγωνισμού με μια συνεργασία-έκπληξη.

Μετά πολλή προσπάθεια και άψογες ερμηνείες, οκτώ ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό του «The Voice of Greece»!

Η αγωνία κορυφώνεται και το τηλεοπτικό κοινό είναι έτοιμο να ψηφίσει τον αγαπημένο του διαγωνιζόμενο.

Από αυτή τη λαμπερή βραδιά, δεν θα μπορούσε να λείπει η ξεχωριστή παρουσία της Μαρίας Σακελλάρη, της νικήτριας του "The Voice of Greece 2023" που μας καθήλωσε με το ταλέντο της.

Μαζί με τον coach της, Πάνο Μουζουράκη, θα μας χαρίσουν μια μοναδική συνεργασία που υπόσχεται να μας εκπλήξει!

Τι αποκαλύπτει στο skai.gr λίγο πριν ανέβει στη σκηνή;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ηλικία μόλις δεκαεπτά, η Μαρία κατέκτησε την κορυφή του μουσικού διαγωνισμού το 2023, αποδεικνύοντας το εξαιρετικό της ταλέντο. Από τότε, έχει καταφέρει να κυκλοφορήσει δύο προσωπικά τραγούδια υπό την αιγίδα της MINOS, τα «Ώρες Σιωπής» και «Στην Ταράτσα».

Πηγή: skai.gr

