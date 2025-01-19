Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε το πρώτο της μπάνιο για το 2025, όπως γνωστοποίησε η ίδια με φωτογραφία που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε story που «ανέβασε» η ηθοποιός του «Maestro» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάρει σε ένα μπαλκόνι, με φόντο τη θάλασσα, φορώντας ένα φούξια ολόσωμο μαγιό. Ενώ σηκώνει το χέρι της ψηλά, κάνοντας το σήμα της νίκης, η Κλέλια Ανδριολάτου έγραψε στην ανάρτησή της: «Πρώτο μπάνιο για το 2025. Το ρεκόρ μου».

Θα μπορούσε να πει κανείς πως η γνωστή ηθοποιός είναι ιδιαίτερα τολμηρή, καθώς οι θερμοκρασίες τέτοια εποχή δεν είναι και οι πιο ευνοϊκές για εξορμήσεις στις παραλίες. Η ηθοποιός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι η αγαπημένη της δραστηριότητα είναι να βουτάει στη θάλασσα, ενώ έχει παραδεχτεί ότι είναι πιο ευτυχισμένη δίπλα στο νερό και στον ήλιο της αμμουδιάς, με την ίδια να δείχνει τις εξορμήσεις της στο κοινό της μέσα από τα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.