Οι... πικάντικες αποκαλύψεις Χρηστίδου για το ραντεβού Σταματόπουλου με γνωστή κυρία

Μια έρευνα για τα ραντεβού έφερε αποκαλύψεις και ευτράπελα στο Χαμογέλα και πάλι, όπως συμβαίνει πάντα με τις έρευνες σε αυτή την εκπομπή. Η έρευνα τόνιζε ότι η καταλληλότερη μέρα για το πρώτο ραντεβού είναι η Κυριακή και η Σίσσυ Χρηστίδου άδραξε την ευκαιρία να... εκθέσει τον κουμπάρο της, Παύλο Σταματόπουλο για το ραντεβού του με γνωστή κυρία.
Αρχικά ο Παύλος «πρόδωσε» μόνος του τι κάνει σε ένα ραντεβού αν θε΄λει να φύγει. «Έχω τη... Λυδία» είπε.
«Εμένα δηλαδή. Θα τον πάρω τηλέφωνο τύπου τρέχα κάτι έγινε» αποκάλυψε η Σίσσυ.
«Την έχω στο τηλε΄φωνο ως Λυδία σε περίπτωση που χρειαζόταν ένα τηλεφώνημα. Τώρα δεν βγαίνω κιόλας» είπε ο Παύλος που έκαψε το «χαρτί» αυτό.
Και ήρθε η ακόμα μεγαλύτερη αποκάλυψη: «Έχει γίνει αυτό σε ραντεβού με γνωστή, δεν θα πω. Μιλάμε για πολύ γνωστή, την ξε΄ρουμε όλοι μας. Να πω χρώμα μαλλιού; Πάρα πολύ όμορφη, βγήκαν ραντεβού και χρησιμοποιήθηκε το κινητό μου για να υπάρχουν γυναικείες παρουσίες που τον παίρνουν για να ζηλέψει!» είπε η παρουσιάστρια.
«Παντρεμένη με παιδί μαθαίνω» είπε ο Βασάλος.
