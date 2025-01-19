Δεν μπορεί να μείνει μακριά από τη Eurovision ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου που κατέθεσε το δικό του τραγούδι στην επιτροπή της ΕΡΤ με τίτλο «Παράδεισος» και προκρίθηκε μαζί με άλλα 11 για τον Εθνικό Τελικό στις 30 Ιανουαρίου στο Christmas Theatre.

Φυσικά δεν θα είναι μόνος του αλλά με τον Κώστα Καραφώτη που δέχτηκε να τον ακολουθήσει στο όραμά του.

Ο Κωνσταντίνος και Κώστας Καραφώτης μίλησαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Καλημέρα Είπαμε;» για το τραγούδι που θα ερμηνεύσουν.

Συζητώντας για την εμπειρία του στη Eurovision, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είπε χαρακτηριστικά: «Την αγαπάω πάρα πολύ. Άκουσα από φίλους γιατί πάω να μπλέξω πάλι. Αν έχεις κάτι που αγαπάς γιατί όχι; Θα στέλνω κάθε χρόνο για να τους κοντράρω! Μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτό! Στο εξωτερικό δεν υπάρχει κανένας κανονισμός! Αφού μου αρέσει ο διαγωνισμός! Δεν σταματάει βέβαια η ζωή».

Ο Κώστας Καραφώτης ανέφερε: «Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ ο διαγωνισμός. Τον παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον κάθε χρόνο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να πάω. Σε κάθε συνέντευξη όταν με ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι θα πηγαίνατε ποτέ; Τους έλεγα αφήστε το ρε παιδιά, πρέπει να είναι ένα πολύ καλό τραγούδι και με ελληνικό στίχο. Πάντα έλεγα τον ελληνικό στίχο. Το τελευταίο βράδυ πριν την κατάθεση γράψαμε το τραγούδι, με ταχύτητα φωτός. Συνέβη πολύ τελευταία στιγμή. Μου έστειλε το τραγούδι, το άκουσα, τον παίρνω πίσω. Του λέω έχει ελληνικό στίχο, μου λέει ελληνικό στίχο θέλω. Λέω μήπως θες αγγλικό; Όχι, θέλω ελληνικό στίχο».

«Το τραγούδι μιλάει για την Ελλάδα. Μιλάει για τον έρωτα τον ελληνικό. Μιλάει για την νοσταλγία, για την αγάπη με συγκλονιστικές εικόνες. Αυτό με ενέπνευσε κι έγραψα αυτήν τη μουσική και στοχευμένα. Θα μπορούσα να γράψω ποπ. Σκεφτόμουν ένα ντουέτο. Ήθελα να ασχοληθώ φέτος, αλλά δεν μου έκανε κανένα καημό να πάω μόνος μου και το σκέφτηκα. Δόξα τω Θεώ είμαι χορτασμένος. Ο Κώστας είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, οπότε γνωριζόμαστε. Και λέω αυτό κάνει να το πω με τον Κώστα και εκεί εστίασα. Και αν δεν ήταν (ο Κώστας) δεν το έστελνα. Οι χροιές μας δένουν».

Και οι δύο δήλωσαν πολύ ενθουσιασμένοι για τη συμμετοχή τους στον Εθνικό Τελικό. «Πολύ ενθουσιασμένοι και οι δύο και ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε στην σκηνή» είπε ο Κώστας Καραφώτης.

