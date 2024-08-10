Η νικήτρια του My Style Rocks συγκλονίζει: «Μου έχουν πετάξει και πέτρες στο σχολείο»

Στην εκπομπή Summer’s Cool και τον Ισίδωρο Φίκαρη έδωσε συνέντευξη η Νικολίνα Νικολούζου, η νικήτρια του τελευταίου κύκλου του My Style Rocks με εξομολογητική διάθεση για την απόφασή της να αποκαλύψει στο παιχνίδι τη διευμφυλική της ταυτότητα και να μιλήσει ανοιχτά για τα παιδικά της χρόνια και τις φωτογραφίες της ως αγόρι από την παιδική της ηλικία.

«Δεν σκέφτηκα ποτέ να κρύψω την ταυτότητα μου στο My Style Rocks γιατί αυτό που με κάνει τον άνθρωπο που είμαι, είναι η διαφορετικότητα μου. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβουμε την προσωπικότητα μας και το ποιοι είμαστε» είπε η Νικολίνα Νικολούζου και συνέχισε:

«Γενικά το ταξίδι μιας διεμφυλικής γυναίκας έχει πολλές αναποδιές. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη παιδείας. Εγώ βρέθηκα πολλές φορές αντιμέτωπη με γιατρούς οι οποί δεν ήξεραν πως να με αντιμετωπίσουν και έπρεπε να είμαι εγώ πιο ενημερωμένη, πιο μπροστά. Ευτυχώς δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα ούτε στην οικογένεια ούτε στο σχολείο. Εγώ και η αδελφή μου έχουμε μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια αντιμετώπιση από όλους».

-Πως νιώθεις με φωτογραφίες τις μικρής Νικολίνας;

«Τις φωτογραφίες, όταν ήμουν μικρή, υπήρχε μια φάση της ζωής μου, μέσα στην ψυχοθεραπεία το είχα κάνει αυτό, που τις έβαλα όλες μέσα σε ένα κουτί και είπα ότι θα τις ανοίξω σε μια πιο μεγάλη ηλικία.

Γιατί ήθελα πρώτα να γνωρίσω και να αγαπήσω τον εαυτό μου και μετά να επισκέπτομαι τον μικρό μου εαυτό» και έκλεισε λέγοντας:

«Όταν ήμουν πιο μικρή δέχθηκα πολλές κακεντρεχείς συμπεριφορές, μου έχουν πετάξει ακόμα και πέτρες στο σχολείο».

