Βίκυ Κάβουρα: Η πρώτη της συνέντευξη μετά τη γέννα, τα κιλά και οι δυσκολίες

Κάνοντας την πρώτη της live τηλεοπτική εμφάνιση στο πλατό της εκπομπής Summer’s Cool στον ΣΚΑΙ η Βίκυ Κάβουρα ίσως και πιο αδύνατη από πριν, είχε να πει πολλά. Για τη νέα της ζωή με τη νεογέννητη κόρη της, τον μπαμπά Γιώργο Τζαβέλλα, τα κιλά αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της εγκυμοσύνης της.

«Όταν έμεινα έγκυος δούλευα στο θέατρο. Δεν πήγα στην Θεσσαλονίκη γιατί δεν γινόταν με τίποτα. Δούλευα μέχρι τον τρίτο προς τέταρτο μήνα, απλά έγινε ένα ατύχημα πάνω στη σκηνή και μετά δεν μπόρεσα να συνεχίσω», είπε αρχικά και συνέχισε:

Όσον αφορά στη νέα της καθημερινότητα, εξήγησε: «Μου αρέσει να προσαρμόζω τα πράγματα. Κάνω ακριβώς αυτά που έκανα και έχω και το μωρό. Είναι πολύ ήσυχη η μικρή. Θεωρώ ότι είναι ήσυχη επειδή είμαι κι εγώ, δεν την αγχώνω. Ο Γιώργος είναι πιο αγχώδης με το μωρό. Είναι χαζομπαμπάς, αυτό το άγχος του δεν το καταλαβαίνω με τίποτα».

Όσο για τα κιλά της εγκυμοσύνης η Βίκυ Κάβουρα είπε:

«Όταν έμεινα έγκυος αποφάσισα ότι δεν θα ζυγίζομαι γιατί αν δω κάποιο υπερβολικό νούμερο, μπορεί να αγχωθώ και να στερήσω κάτι από το παιδί μου. Οπότε είπα ότι δεν θα βλέπω νούμερα και θα τρώω ότι πρέπει και ότι μου έρθει. Είπα στη γυναικολόγο να με ζυγίσει όταν γεννήσω.. Αλλά δεν πήγα να γεννήσω. Πήγα για μία εξέταση και γέννησα λίγο πρόωρα, οπότε μετά το ξέχασα κι εγώ κι αυτή. Δεν είχα πάρει πολλά κιλά όμως. Πέρασα το πρώτο τρίμηνο μια δυσκολία, αλλά όλα πήγαν καλά μετά»

