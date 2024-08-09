Λογαριασμός
Νίκος Ψαρράς: Έπρεπε να πάει στην Ιαπωνία για να μας δείξει τη σύζυγό του στα Social Media

Μια σπάνια προσωπική τους στιγμή

Στην άλλη άκρη του κόσμου –σχεδόν- βρίσκεται οικογενειακά ο Νίκος Ψαρράς με τη σύζυγό του Έλενα Καρακούλη και όπως γράφει ο ίδιος, θα ήθελε να μείνει για πάντα εκεί.

Ο αγαπημένος ηθοποιός που έσκισε τον χειμώνα που μας πέρασε στον ρόλο του Κανέλλου Λάσκαρη στη Μάγισσα, αλλά και θεατρικά με την Μαρίνα Ασλάνογλου στο «Σκηνές από ένα γάμο» σε σκηνοθεσία της συζύγου του, ταξίδεψε στην Ιαπωνία και έχει ξετρελαθεί με αυτά που βλέπει.

