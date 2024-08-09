Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελεωνόρα Ζουγανέλη- Νίκος Συρίγος: Αγκαλιά στη Μύκονο

Από νησί σε νησί πάνε αυτό το καλοκαίρι

Ελεωνόρα Ζουγανέλη- Νίκος Συρίγος: Αγκαλιά στη Μύκονο

Ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί κι ευτυχισμένοι περνάνε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος που είναι πολύ ερωτευμένοι και φαίνεται.

Πέρασαν από την Σύρο -που είναι το μέρος του δημοσιογράφου- λίγο από τη Μύκονο -που είναι ο δικός της τόπος- έφυγαν στην Αστυπάλαια χωρίς να τους πάρουν και πολύ χαμπάρι και πλέον επέστρεψαν στη Μύκονο όπου τους πέτυχε ο φωτογραφικός φακός.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελεωνόρα Ζουγανέλη Νίκος Συρίγος WomenOnly Μύκονος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark