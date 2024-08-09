Ελεωνόρα Ζουγανέλη- Νίκος Συρίγος: Αγκαλιά στη Μύκονο

Ένα όμορφο καλοκαίρι μαζί κι ευτυχισμένοι περνάνε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος που είναι πολύ ερωτευμένοι και φαίνεται.

Πέρασαν από την Σύρο -που είναι το μέρος του δημοσιογράφου- λίγο από τη Μύκονο -που είναι ο δικός της τόπος- έφυγαν στην Αστυπάλαια χωρίς να τους πάρουν και πολύ χαμπάρι και πλέον επέστρεψαν στη Μύκονο όπου τους πέτυχε ο φωτογραφικός φακός.

