Η Νάταλι Πόρτμαν περιμένει το τρίτο της παιδί

Η Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ (Tanguy Destable).

«Ο Τανγκί και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», δήλωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο Harper's Bazaar.

«Είναι κάτι τόσο όμορφο και χαρούμενο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και εύκολο...γνωρίζω πόση τύχη χρειάζεται. Έχω πλήρη επίγνωση και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη», ανέφερε.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές του 2025.

«Η Νάταλι και ο Τανγκί έχουν σχέση εδώ και μερικούς μήνες», αποκάλυψε αποκλειστικά μια πηγή στο Us Weekly τον περασμένο Μάρτιο και πρόσθεσε: «Περνούν υπέροχα μαζί».

Η διάσημη πρωταγωνίστρια γνώρισε τον Γάλλο μουσικό και παραγωγό μέσω κοινών φίλων μετά το διαζύγιό της από τον σκηνοθέτη-χορογράφο Μπέντζαμιν Μίλιπεντ (Benjamin Millepied)

με τον οποίο ήταν παντρεμένη 11 χρόνια έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.

Πηγή: skai.gr

