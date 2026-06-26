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Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Πιέσεις δέχθηκαν μετοχές εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας λόγω της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

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Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, υπό το βάρος των ισχυρών πιέσεων που δέχθηκαν μετοχές εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας λόγω της ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 71,72 μονάδων (+0,14%), στις 51.920,62 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 118,03 μονάδων (–0,46%), στις 25.358,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,73 μονάδων (–0,01%), στις 7.357,49 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
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