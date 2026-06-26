Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατηγόρησε την Πέμπτη τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι έδωσε μια συγκεχυμένη περιγραφή όταν αναφερόμενος στη χώρα της έκανε λόγο για «μαζική» υποστήριξη στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Απαντώντας στις δηλώσεις απογοήτευσης του Αμερικανού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το αν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ υποστήριξαν τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, ο Ρούτε δήλωσε στο Fox News την Τετάρτη ότι η Ρώμη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο του Ιράν επιτρέποντας σε 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν ιταλικές αεροπορικές βάσεις.

Η συνέντευξη προκάλεσε άμεση πολιτική θύελλα για τη Μελόνι, με τους αντιπάλους της να την κατηγορούν ότι παραπλάνησε το κοινό όταν επέμεινε ότι η Ιταλία έμενε έξω από τον πόλεμο και ότι η Ρώμη επέτρεπε μόνο υλικοτεχνικές και τεχνικές επιχειρήσεις στις αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία.

Η Μελόνι αντέδρασε την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο Ρούτε υπονοούσε λανθασμένα ότι οι αεροσκάφη από την Ιταλία χρησιμοποιήθηκαν σε άμεσες επιθέσεις κατά του Ιράν, στην προσπάθειά του να πείσει την Ουάσινγκτον ότι το ΝΑΤΟ παίζει σημαντικό ρόλο.

«Στην — ας την πούμε ενθουσιώδη — αφήγησή του, ο γενικός γραμματέας έχει ομαδοποιήσει πράγματα που στην πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, συγχέοντας τους τύπους των εξουσιοδοτημένων πτήσεων», δήλωσε ο Μελόνι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια γαλλο-ιταλικής συνόδου κορυφής στη νότια Γαλλία.

«Δεν συμμετείχαμε στη σύγκρουση με το Ιράν. Παρεμπιπτόντως, αν είχαμε συμμετάσχει στη σύγκρουση με το Ιράν, δεν θα υπήρχε καμία εξήγηση για αυτή την απογοήτευση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναλαμβάνει πολύ συχνά», πρόσθεσε ο Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να την «κατακεραυνώνει» επειδή αρνήθηκε την πρόσβαση σε αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στις ιταλικές βάσεις.

Επανέλαβε ότι η Ιταλία επιτρέπει τη χρήση βάσεων μόνο για υλικοτεχνικές και τεχνικές επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι δεν είχε ιδέα γιατί ο Ρούτε έδωσε αυτή την «υπερβολικά απλοποιημένη περιγραφή».

«Πιθανώς ήταν μια προσπάθεια να προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα».

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι τα σχόλια του Ρούτε αφορούσαν στην πραγματικότητα «υλικοτεχνική υποστήριξη ή τεχνική υποστήριξη» και ότι είχε «επισημάνει πώς οι σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, εφάρμοσαν τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες τους στο πλαίσιο της δημιουργίας βάσεων και των υπερπτήσεων», σύμφωνα με το Politico.

Την Πέμπτη, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι συζήτησε το θέμα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η Μελόνι δήλωσε ότι οι ιρανικές αρχές «κατανόησαν ότι υπήρξε μια παρεξήγηση».

Πηγή: skai.gr

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